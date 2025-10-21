Милевский назвал самый памятный матч в карьере: вспомнил стартовый состав, набивая мяч — видео

21 октября, 08:38
Артем Милевский назвал самый памятный матч в карьере (Фото: Артем Милевский via Instagram)

Бывший форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский поделился воспоминаниями о своей карьере.

Нападающий назвал самый памятный матч, в котором он принимал участие. Милевский вспомнил игру 1/8 финала чемпионата мира-2006 против Швейцарии, в котором он реализовал послематчевый пенальти «паненкой» и помог сборной Украины выйти в четвертьфинал.

Милевский также вспомнил, кто тогда выходил на поле в стартовом составе сборной:

«Вспомнить состав на тот матч? Шовковский, Гусев, Ващук, Гусин — царство ему небесное, Несмачный, Шелаев, Тимощук — пи**рас, Воробей справа, Калиниченко слева, Воронин под нападающими, Шевченко впереди. Я вышел на замену», — рассказал Милевский для IGNIS, набивая при этом мяч.

@ignis.fc

Лайк, якщо маєш таку ж памʼять 🧠 Партнер проєкту IGNIS - Favbet⚽️

♬ оригінальний звук - IGNIS Football Club
Отметим, что в четвертьфинале чемпионата мира-2006 Украина уступила будущему чемпиону сборной Италии.

Ранее сообщалось, что Коноплянка назвал лучшего тренера в Украине.

