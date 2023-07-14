«Тяжело смотреть на это». Президент клуба УПЛ призвал помочь Милевскому 14 июля, 11:06 Последним клубом Милевского был Минай (Фото:ФК Минай)

Президент Миная Валерий Пересоляк поделился мнением относительно состояния бывшего форварда закарпатского клуба и легенды киевского Динамо Артема Милевского.

В интервью Football Manager Пересоляк заявил, что Милевский переживает не лучшие времена и ему нужна помощь.



«Жаль парня, надо ему чем-то помочь, если мы можем. Я лично или вы если можем — надо помогать.

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Потому что это звезда украинского футбола, когда-то это было лицо Украины. А сейчас, к сожалению, трудно даже смотреть на это. Парню нужна помощь", — сказал Пересоляк.

Милевский выступал за Динамо в течение 2002−2013 годов. Футболист сыграл за киевский клуб 247 матчей, в которых забил 82 гола.

На счету Артема 50 матчей и 8 голов за сборную Украины, в составе которой он выступал на ЧМ-2006 и Евро-2012.



Последним клубом Милевского был Минай, который он покинул в мае 2021 года.

В сентябре того же года форвард объявил о завершении футбольной карьеры.