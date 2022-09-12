Драма на последних минутах. Нападающего Ювентуса удалили с поля за снятую футболку после гола, который затем отменили — видео 12 сентября, 11:54 Радость Милика была преждевременной (Фото:ФК Ювентус)

Матч 6-го тура чемпионата Италии между Ювентусом и Салернитаной завершился драматичной ничьей — 2:2.

Ювентус сравнял счет на 93-й минуте, а через две минуты Аркадиуш Милик отправил в ворота Салернитаны еще один мяч и эмоционально отпраздновал взятие ворот, сняв футболку.

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Однако радость польского форварда была преждевременной. Кроме того, что за снятие футболки футболист получил вторую желтую карточку, за что был удален, арбитр еще и не засчитал гол из-за офсайда, забрав у Ювентуса победу.

После этого на поле возникла массовая стычка, по итогам которой красные карточки получили Федерико Фасио из Салернитаны, игрок Ювентуса Хуан Куадрадо и главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что Ювентус проявляет интерес к 21-летнему полузащитнику донецкого Шахтера и сборной Украины Михаилу Мудрику.

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