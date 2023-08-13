Второй за пару дней. Звездный игрок Реала выбыл почти на весь сезон из-за тяжелейшей травмы — фото

13 августа, 17:19
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Эдер Милитао (Фото:instagram.com/edermilitao/)

Эдер Милитао (Фото:instagram.com/edermilitao/)

У защитника Реала Эдера Милитао диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В первом туре чемпионата Испании Реал на выезде уверенно переиграл Атлетик из Бильбао (2:0).

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По ходу встречи основной защитник «сливочных» получил травму, из-за которой не смог продолжить игру.

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REUTERS/Vincent West
Фото: REUTERS/Vincent West

Как сообщила пресс-служба команды, в ближайшее время Милитао сделают операцию. Срок восстановления после разрыва крестообразной связки от шести до девяти месяцев.

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Напомним, до первого тура чемпионата Испании основной голкипер Реала Тибо Куртуа получил такую же травму.

Ранее сообщалось, что Лунин позитивно высказался о победном старте Реала в новом сезоне.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид

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