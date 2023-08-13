Второй за пару дней. Звездный игрок Реала выбыл почти на весь сезон из-за тяжелейшей травмы — фото 13 августа, 17:19 Эдер Милитао (Фото:instagram.com/edermilitao/)

У защитника Реала Эдера Милитао диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В первом туре чемпионата Испании Реал на выезде уверенно переиграл Атлетик из Бильбао (2:0).

По ходу встречи основной защитник «сливочных» получил травму, из-за которой не смог продолжить игру.

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Фото: REUTERS/Vincent West

Как сообщила пресс-служба команды, в ближайшее время Милитао сделают операцию. Срок восстановления после разрыва крестообразной связки от шести до девяти месяцев.

Напомним, до первого тура чемпионата Испании основной голкипер Реала Тибо Куртуа получил такую же травму.

Ранее сообщалось, что Лунин позитивно высказался о победном старте Реала в новом сезоне.