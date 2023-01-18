Британский миллиардер подал заявку на покупку Манчестер Юнайтед 18 января, 18:11 Джим Рэтклифф — один из самых богатых бизнесменов Великобритании (Фото:MARC ASPLAND FOR THE TIMES)

Английский миллиардер Джим Рэтклифф официально стал претендентом на покупку английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед.

Эту информацию подтвердили в британской многонациональной химической компании Ineos, основателем которой является Рэтклифф, сообщает The Times.

«Мы официально приняли участие в этом процессе», — сказал спикер Ineos.

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На этом этапе стороны должны ознакомиться с конфиденциальными финансовыми документами и принять на себя обязательство пройти надлежащую проверку перед возможным приобретением.



Ожидается, что официальные торги начнутся в следующем месяце, а продажи могут быть завершены уже в конце сезона.

Следует отметить, что Рэтклифф принадлежат футбольные клубы Ницца и Лозанна, а также велосипедная команда INEOS Grenadiers.

В прошлом году Рэтклифф проявлял интерес к Челси, но клуб был продан американскому бизнесмену Тодду Боли и Clearlake Capital.

Ранее сообщалось, что приобрести Манчестер Юнайтед может американская технологическая компания Apple.

