Британский миллиардер подал заявку на покупку Манчестер Юнайтед
Джим Рэтклифф — один из самых богатых бизнесменов Великобритании (Фото:MARC ASPLAND FOR THE TIMES)
Английский миллиардер Джим Рэтклифф официально стал претендентом на покупку английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед.
Эту информацию подтвердили в британской многонациональной химической компании Ineos, основателем которой является Рэтклифф, сообщает The Times.
«Мы официально приняли участие в этом процессе», — сказал спикер Ineos.
На этом этапе стороны должны ознакомиться с конфиденциальными финансовыми документами и принять на себя обязательство пройти надлежащую проверку перед возможным приобретением.
Ожидается, что официальные торги начнутся в следующем месяце, а продажи могут быть завершены уже в конце сезона.
Следует отметить, что Рэтклифф принадлежат футбольные клубы Ницца и Лозанна, а также велосипедная команда INEOS Grenadiers.
В прошлом году Рэтклифф проявлял интерес к Челси, но клуб был продан американскому бизнесмену Тодду Боли и Clearlake Capital.
Ранее сообщалось, что приобрести Манчестер Юнайтед может американская технологическая компания Apple.