«Россияне своих бросают». Минай прокомментировал драку своих футболистов с игроками клуба из РФ в Турции 14 февраля, 16:07 Минай отверг сообщения, что его игроки заставляли петь гимн представителей Шинника (Фото:ФК Минай)

Украинский футбольный клуб Минай опубликовал заявление по поводу драки своих футболистов с игроками российского Шинника в турецком отеле Royal Seginus.



В своих соцсетях закарпатский клуб опубликовал пост, где назвал традиционным бредом сообщения о том, что его игроки заставляли петь гимн представителей Шинника и избили футболиста ярославской команды в лифте.

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«Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице гостиницы и провокационные возгласы в сторону закарпатцев», — отмечается в заявлении Миная.

В заявлении клуба утверждается, что драка произошла на этаже, где остановились россияне, и прошла в равных составах.

«Количество пострадавших со стороны Шинника лишь подтверждает тот факт, что россияне своих еще как бросают. Уже после окончания стычки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили потасовку между собой. Тех, кто пытался остановить стычку, обвинили в поддержке Украины», — подчеркивается в заявлении.

Минай также утверждает, что главным требованием клуба к организаторам турецкого сбора было отсутствие в гостинице российских команд, тогда как сами организаторы утверждают, что поселить Шинник согласилась гостиница.

«Закарпатцы обращались в менеджмент Royal Seginus с требованием выселить россиян, ведь представители страны-террориста не имеют права тренироваться и играть в футбол за пределами своей страны. 14 февраля минайцы по расписанию отправились на тренировку. Слава Украине!», — резюмируется в заявлении клуба.

Ранее в Сети появилось видео драки между футболистами украинского клуба Минай и российской команды Шинник в турецком отеле Royal Seginus.