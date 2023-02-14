«Россияне своих бросают». Минай прокомментировал драку своих футболистов с игроками клуба из РФ в Турции
Минай отверг сообщения, что его игроки заставляли петь гимн представителей Шинника (Фото:ФК Минай)
Украинский футбольный клуб Минай опубликовал заявление по поводу драки своих футболистов с игроками российского Шинника в турецком отеле Royal Seginus.
В своих соцсетях закарпатский клуб опубликовал пост, где назвал традиционным бредом сообщения о том, что его игроки заставляли петь гимн представителей Шинника и избили футболиста ярославской команды в лифте.
«Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице гостиницы и провокационные возгласы в сторону закарпатцев», — отмечается в заявлении Миная.
В заявлении клуба утверждается, что драка произошла на этаже, где остановились россияне, и прошла в равных составах.
«Количество пострадавших со стороны Шинника лишь подтверждает тот факт, что россияне своих еще как бросают. Уже после окончания стычки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили потасовку между собой. Тех, кто пытался остановить стычку, обвинили в поддержке Украины», — подчеркивается в заявлении.
Минай также утверждает, что главным требованием клуба к организаторам турецкого сбора было отсутствие в гостинице российских команд, тогда как сами организаторы утверждают, что поселить Шинник согласилась гостиница.
«Закарпатцы обращались в менеджмент Royal Seginus с требованием выселить россиян, ведь представители страны-террориста не имеют права тренироваться и играть в футбол за пределами своей страны. 14 февраля минайцы по расписанию отправились на тренировку. Слава Украине!», — резюмируется в заявлении клуба.
Ранее в Сети появилось видео драки между футболистами украинского клуба Минай и российской команды Шинник в турецком отеле Royal Seginus.