«Не должны выезжать за пределы своей Пид***сии»: нападающий Миная рассказал подробности драки с футболистами российского Шинника 15 февраля, 11:45 Нападающий Миная Даниил Колесник (Фото:ФК Минай)

Нападающий Миная Даниил Колесник рассказал подробности драки с футболистами российского Шинника.



«Двое, так скажем, ху**осов, по-другому назвать нельзя, зашли в женский туалет… Мы это увидели, я пошел за ним туда. Захожу, а там была работница отеля. Она думала, что это игрок нашей команды. Попросила его забрать, после чего я ответил, что это не наш футболист. Мы вышли, а он говорит: «Иди убери там, я нарыгал». Она начинает на английском объяснять, а он ей: «Я тебя не понимаю, скажи на нормальном языке — на русском». Это меня очень вхарило. Позвал его: «Иди, я тебе объясню на твоем языке», — сказал Колесник в комментарии Профутбол.

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После этого, как рассказал украинский футболист, игрок Шинника получит «пару ударчиков», а вскоре убежал.

«После чего спустилось 5−6 человек их команды, начались те качели. Охрана отеля сдерживала, набежало много секьюрити. Забрали этого парня, он там еще скакал. Сели в лифт и начали к нам: „Все, ребята, идите на**й, мы отдыхаем, вы отдыхаете“. А этот пьяный начал нецензурные слова говорить, „дебилы“ там, туда-сюда. Лифт закрылся, наша команда спустилась, и мы побежали по лестнице на третий этаж. Там уже полкоманды их, наши прибежали. И началось. Пацаны из Миная сразу все были в коридоре. Были настроены, чтобы проучить этих галимых у***нов», — рассказал Колесник.

Он добавил, что «каждый человек с российским паспортом должен страдать, поэтому ни у кого не было раздумий уладить конфликт».

«Этим нелюдям не место в мире. Футболисты, не футболисты — они не должны выезжать за пределы своей Пид***сии. Пусть там сидят», — подытожил нападающий Миная.

Информация о драке футболистов Миная и Шинника появилась накануне. Тогда в Telegram-канале Бомбардир украинского журналиста Романа Бебеха появился ролик, снятый в коридоре гостиницы, где можно увидеть стычки и услышать крики.

Впоследствии Минай опубликовал заявление, в котором опроверг, что игроки закарпатского клуба заставляли петь гимн Украины представителей Шинника и избили футболиста ярославской команды в лифте.

Утверждается, что причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российского клуба по отношению к работнице гостиницы и провокационные возгласы в сторону игроков Миная.

Также стало известно, что в результате драки футболисты российского клуба имеют переломы пальцев кистей, ребер, а у одного из игроков гематома под глазом.