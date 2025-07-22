В Минае объяснили, почему команда не будет играть в новом сезоне

Минай был основан в 2015 году в одноименном поселке на Закарпатье (Фото: ФК Минай)

В закарпатском футбольном клубе Минай сообщили, что в сезоне 2025/26 Первой лиги команда не примет участие из-за финансовых трудностей.

Об этом говорится на сайте клуба.

«Прошло 10 лет со дня основания Миная. Поверьте, это долгий и трудный путь. За этот период мы успели превратить любительскую команду в участника УПЛ. Сочетали в одном коллективе неузнаваемых местных воспитанников и настоящих звезд украинского футбола. Приглашали в крохотный поселок великих тренеров. Были андердогами, а творили настоящие сенсации. Открыли для украинского футбола игроков, которые не просто пользуются спросом, а попадают в топ бомбардиров чемпионата. Это были 10 насыщенных лет. Но сейчас мы вынуждены сказать: До свидания.

Несмотря на войну украинский футбол не просто живет, а прогрессирует и выдерживать конкуренцию в борьбе за качественных игроков и тренеров становится финансово трудно.

Мы благодарим игроков и тренеров, которые вписали свои имена в историю клуба и закарпатского футбола. Жмем руки каждому работнику менеджмента. Спасибо всем за водоворот эмоций, яркие победы и незабываемый, победный зимний сбор в Турции. Благодарны партнерам, которые двигались с нами и поддерживали.

Минай благодарит своих болельщиков! Лучшим в Украине. Спасибо за заполненные трибуны, поддержку до финального свистка, яркие перформансы и ощущение вашего присутствия даже во времена, когда посещение матчей было запрещено. Гордимся фанатами Миная, которые защищают Украину на фронте. Вы гордость всей страны.

Мы вынужденно прерываем нашу историю. Не прогнозируем будущее, но сделаем все от себя зависящее, чтобы вернуться конкурентоспособными", — говорится в заявлении клуба.

Ранее президент ПФЛ Александр Каденко сообщил, что закарпатский клуб прислал официальное письмо, которым сообщил о намерении приостановить участие в соревнованиях под эгидой ПФЛ.

Также Каденко заявил, что Минай в сезоне 2025/26 в Первой лиге может заменить запорожский Металлург, который занял 14-е место в прошлой кампании, но уступил в плей-офф.

Напомним, клуб из села Минай на Закарпатье был основан в 2015 году. Наивысшим достижением команды стали выступления в украинской Премьер-лиге в сезонах с 2020/21 по 2023/24.

В прошлом сезоне команда играла в Первой лиге, где финишировала четвертой в группе выбывания.

Ранее экс-футболист ФК Минай заявил о прекращении существования команды.