Украинская Премьер-лига. Минай впервые выиграл, Ворскла остается без побед — видео
Минай обыграл на выезде Ингулец (Фото:ФК Ингулец)
Состоялись заключительные два матча 4-го тура украинской Премьер-лиги.
Ворскла разошлась миром с Александрией, сыграв вничью 0:0. Полтавский клуб набрал первое очко после трех поражений подряд на старте сезона.
Минай на выезде обыграл Ингулец со счетом 2:1, одержав первую победу в сезоне. Три очка позволили клубу из Закарпатья подняться на 9-е место, тогда как Ингулец — на 13-м.
Результаты матчей:
Ворскла — Александрия 0:0
Ингулец — Минай 1:2
Голы: Казак, 90+1 — Твердохдлиб, 18, Хахлев, 60
Удаление: Бандура, 89 (Минай)
Турнирная таблица
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