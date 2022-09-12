Украинская Премьер-лига. Минай впервые выиграл, Ворскла остается без побед — видео

12 сентября, 17:10
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Минай обыграл на выезде Ингулец (Фото:ФК Ингулец)

Минай обыграл на выезде Ингулец (Фото:ФК Ингулец)

Состоялись заключительные два матча 4-го тура украинской Премьер-лиги.

Ворскла разошлась миром с Александрией, сыграв вничью 0:0. Полтавский клуб набрал первое очко после трех поражений подряд на старте сезона.

Минай на выезде обыграл Ингулец со счетом 2:1, одержав первую победу в сезоне. Три очка позволили клубу из Закарпатья подняться на 9-е место, тогда как Ингулец — на 13-м.

Видео дня

Результаты матчей:

Ворскла — Александрия 0:0

https://www.youtube.com/watch?v=4O873XdeG1M

Ингулец — Минай 1:2
Голы: Казак, 90+1 — Твердохдлиб, 18, Хахлев, 60
Удаление: Бандура, 89 (Минай)

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Динамо одержало первую победу в новом сезоне УПЛ.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Александрия ФК Ворскла ФК Минай ФК Ингулец

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