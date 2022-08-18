Украинский футбольный клуб подписал игрока, который выступал в России после 2014 года 18 августа, 17:55 Минай не упомянул о выступлении Немчанинова за российский клуб (Фото:ФК Олимпик)

Закарпатский Минай объявил о подписании защитника Дмитрия Немчанинова, который в 2017—2018 годах выступал за российский клуб Крылья Советов.

О трансфере Немчанинова Минай сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram.

Немчанинов подписал с Минаем контракт на два года и будет выступать в клубе под 23-м номером

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Интересно, что перечисляя команды, за которые играл Немчанинов, клуб не упомянул его выступления за Крылья Советов.

Фото: ФК Минай

Ранее сообщалось, что ультрас полтавской Ворсклы выступили против перехода в клуб Андрея Кравчука, который до марта этого года играл за московское Торпедо.

Перед этим ультрас черниговской Десны сожгли паспорт бывшего защитника своего клуба Александра Масалова, перешедшего в русскую Уфу.



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