Президент Профессиональной футбольной лиги Украины Александр Каденко рассказал, что Минай, вероятнее всего, не примет участие в новом сезоне в Первой лиге. Закарпатцев заменит Металлург Запорожье.

«Вчера было получено официальное письмо от ФК Минай, в котором отмечается, что закарпатцы собираются приостановить участие в соревнованиях под эгидой ПФЛ.

Согласно Регламенту их заменяет команда, которая по итогам прошлого сезона заняла 14 место в Первой лиге и уступила в раунде плей-офф. Речь идет о Металлурге. Мы уже обратились к запорожцам с запросом готовы ли они снова выступать в Первом дивизионе.

Предварительная договоренность есть. В ближайшее время должны получить официальный ответ, а уже на завтрашнем заседании Центрального Совета будет утвержден окончательный список участников", — сказал Каденко для Sport.ua.

Напомним, клуб из села Минай на Закарпатье был основан в 2015 году. Наивысшим достижением команды стали выступления в украинской Премьер-лиге в сезонах с 2020/21 по 2023/24.

В прошлом сезоне команда играла в Первой лиге, где финишировала четвертой в группе выбывания.

Ранее экс-футболист ФК Минай заявил о прекращении существования команды.

Кстати, в прошлом году из розыгрыша перволигового первенства снялся закарпатский Хуст.