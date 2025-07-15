Футболист бывшего клуба УПЛ заявил о прекращении существования команды
Минай выступает в Первой лиге (Фото: ФК Минай)
Полузащитник Миная Павел Захидный заявил, что закарпатский футбольный клуб исчезнет.
Об этом сообщает Украинский футбол.
«Я перехожу в ЮКСА. Миная не будет», — коротко прокомментировал ситуацию футболист.
Официального подтверждения или опровержения этой информации от руководства клуба пока нет.
Клуб из села Минай на Закарпатье был основан в 2015 году. Наивысшим достижением команды стали выступления в украинской Премьер-лиге в сезонах с 2020/21 до 2023/24.
В прошлом сезоне команда играла в Первой лиге, где финишировала четвертой в группе выбывания.
В прошлом сезоне из розыгрыша Первой лиги снялся закарпатский Хуст.