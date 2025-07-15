Футболист бывшего клуба УПЛ заявил о прекращении существования команды

15 июля, 09:45
Минай выступает в Первой лиге (Фото: ФК Минай)

Минай выступает в Первой лиге (Фото: ФК Минай)

Полузащитник Миная Павел Захидный заявил, что закарпатский футбольный клуб исчезнет.

Об этом сообщает Украинский футбол.

«Я перехожу в ЮКСА. Миная не будет», — коротко прокомментировал ситуацию футболист.

Официального подтверждения или опровержения этой информации от руководства клуба пока нет.

Клуб из села Минай на Закарпатье был основан в 2015 году. Наивысшим достижением команды стали выступления в украинской Премьер-лиге в сезонах с 2020/21 до 2023/24.

В прошлом сезоне команда играла в Первой лиге, где финишировала четвертой в группе выбывания.

В прошлом сезоне из розыгрыша Первой лиги снялся закарпатский Хуст.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Первая лига Футбол ФК Минай

Поделиться:

