Шахтер укрепил лидерство в украинской Премьер-лиге после разгромной победы — видео

2 сентября, 16:11
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Шахтер набрал 14 очков (Фото:ФК Шахтёр)

Шахтер набрал 14 очков (Фото:ФК Шахтёр)

Донецкий Шахтер обыграл закарпатский Минай со счетом 4:1 в матче шестого тура украинской Премьер-лиги.

Шахтер открыл счет на 37-й минуте после точного удара Матвиенко, который подключился к атаке во время стандарта.

Во втором тайме сначала Кащук, а затем Судаков сделали счет разгромным.

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После этого Гуничев сумел отквитать один мяч, но уже через несколько минут Вьюнник поставил точку в матче.

Шахтер набрал 14 очков и продолжает лидировать в УПЛ, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.

Минай — Шахтер 1:4
Голы: Гуничев, 72 — Матвиенко, 37, Кащук, 60, Судаков, 66, Вьюнник, 78

https://www.youtube.com/watch?v=AUETrhzVXC8&ab_channel=%D0%A3%D0%9F%D0%9B%D0%A2%D0%91

Ранее сообщалось, что на групповом этапе Лиги чемпионов Шахтер сыграет с Барселоной, Антверпеном и Порту.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Шахтер ФК Минай

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