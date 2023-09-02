Шахтер укрепил лидерство в украинской Премьер-лиге после разгромной победы — видео 2 сентября, 16:11 Шахтер набрал 14 очков (Фото:ФК Шахтёр)

Донецкий Шахтер обыграл закарпатский Минай со счетом 4:1 в матче шестого тура украинской Премьер-лиги.

Шахтер открыл счет на 37-й минуте после точного удара Матвиенко, который подключился к атаке во время стандарта.

Во втором тайме сначала Кащук, а затем Судаков сделали счет разгромным.

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После этого Гуничев сумел отквитать один мяч, но уже через несколько минут Вьюнник поставил точку в матче.

Шахтер набрал 14 очков и продолжает лидировать в УПЛ, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.



Минай — Шахтер 1:4

Голы: Гуничев, 72 — Матвиенко, 37, Кащук, 60, Судаков, 66, Вьюнник, 78

Ранее сообщалось, что на групповом этапе Лиги чемпионов Шахтер сыграет с Барселоной, Антверпеном и Порту.