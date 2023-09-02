Шахтер укрепил лидерство в украинской Премьер-лиге после разгромной победы — видео
Шахтер набрал 14 очков (Фото:ФК Шахтёр)
Донецкий Шахтер обыграл закарпатский Минай со счетом 4:1 в матче шестого тура украинской Премьер-лиги.
Шахтер открыл счет на 37-й минуте после точного удара Матвиенко, который подключился к атаке во время стандарта.
Во втором тайме сначала Кащук, а затем Судаков сделали счет разгромным.
После этого Гуничев сумел отквитать один мяч, но уже через несколько минут Вьюнник поставил точку в матче.
Шахтер набрал 14 очков и продолжает лидировать в УПЛ, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.
Минай — Шахтер 1:4
Голы: Гуничев, 72 — Матвиенко, 37, Кащук, 60, Судаков, 66, Вьюнник, 78
Ранее сообщалось, что на групповом этапе Лиги чемпионов Шахтер сыграет с Барселоной, Антверпеном и Порту.