Глава Закарпатской ОГА о драке Миная: Мастер-класс по ведению переговоров с оккупантами на международных площадках 14 февраля, 17:53 Виктор Микита поздравил футболистов Миная с победой (Фото:Виктор Микита via Facebook)

Глава Закарпатской ОГА Виктор Никита отреагировал на драку между футболистами украинского Миная и российского Шинника в Турции.



Микита опубликовал пост в Facebook, в котором поздравил клуб из Закарпатья с победой в кулачных боях против игроков из страны-оккупанта.

«Мастер-класс по ведению переговоров с оккупантами на международных площадках. Поздравляю наших земляков, футболистов закарпатский Минай победой над рашистским Шинником в кулачных боях, состоявшихся вчера в Турции. Так держать, ребята! Слава Украине! Героям слава!» — написал Микита.



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Сообщалось, что в Telegram-канале Бомбардир украинского журналиста Романа Бебеха появился ролик, снятый в коридоре гостиницы, где можно увидеть стычки и крики.

Впоследствии Минай опубликовал заявление, в котором опроверг, что игроки закарпатского клуба заставляли петь гимн Украины представителей Шинника и избили футболиста ярославской команды в лифте.

Утверждается, что причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российского клуба по отношению к работнице гостиницы и провокационные возгласы в сторону игроков Миная.

Также стало известно, что в результате драки футболисты российского клуба имеют переломы пальцев кистей, ребер, а у одного из игроков гематома под глазом.