Глава Закарпатской ОГА о драке Миная: Мастер-класс по ведению переговоров с оккупантами на международных площадках

14 февраля, 17:53
Поделиться:
Виктор Микита поздравил футболистов Миная с победой (Фото:Виктор Микита via Facebook)

Виктор Микита поздравил футболистов Миная с победой (Фото:Виктор Микита via Facebook)

Глава Закарпатской ОГА Виктор Никита отреагировал на драку между футболистами украинского Миная и российского Шинника в Турции.

Микита опубликовал пост в Facebook, в котором поздравил клуб из Закарпатья с победой в кулачных боях против игроков из страны-оккупанта.

«Мастер-класс по ведению переговоров с оккупантами на международных площадках. Поздравляю наших земляков, футболистов закарпатский Минай победой над рашистским Шинником в кулачных боях, состоявшихся вчера в Турции. Так держать, ребята! Слава Украине! Героям слава!» — написал Микита.

Видео дня

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02qd887XCfEYm3QRhMmW9ZySq9QVByhcacUaeLA6x5UQ1dSBE3Y1wuEbtiQpiKNT2Dl&id=100076386781075&__cft__[0]=AZXGzleTK8-5IGyBWHDVXVN8hQIijYwnxa0_2x2vXIziJlndVSjMc7eFeJa4pNtozVAqf7be_Aea63ZBQ96YgE-YHFWMkYaHOz5ATj81ISFC2RNakcXyqvrWJBHyDfVDo-kbS-Gc6Ya_Gq4Rbg55YXbU3hRAu3HH_FQTvGlqIH72-x6C-0bOKRCpk4vKP20lcrRvph3X4p75RPHUI-X6ctQa&__tn__=%2CO%2CP-R

Сообщалось, что в Telegram-канале Бомбардир украинского журналиста Романа Бебеха появился ролик, снятый в коридоре гостиницы, где можно увидеть стычки и крики.

Читайте также:

В результате драки пострадали четверо российских футболистов (Фото:Скриншот видео t.me/bombardyr_ua) «Минай щемит Шинник». Соцсети обсуждают драку украинских и российских футболистов в турецком отеле

Впоследствии Минай опубликовал заявление, в котором опроверг, что игроки закарпатского клуба заставляли петь гимн Украины представителей Шинника и избили футболиста ярославской команды в лифте.

Утверждается, что причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российского клуба по отношению к работнице гостиницы и провокационные возгласы в сторону игроков Миная.

Также стало известно, что в результате драки футболисты российского клуба имеют переломы пальцев кистей, ребер, а у одного из игроков гематома под глазом.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Драка ФК Минай

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X