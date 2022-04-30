В возрасте 54 лет умер известный футбольный агент 30 апреля, 17:54 Цей матеріал також доступний українською Мино Райола представлял интересы многих звезд футбола (Фото:Фото: AMA)

В возрасте 54 лет скончался один из самых влиятельных футбольных агентов мира Мино Райола, представлявший интересы многих звездных игроков.

Сообщение о смерти Райолы появилось в его официальном аккаунте в Twitter.

Райола в последнее время лежал в миланской клинике Сан-Раффаэле, а врач Альберто Зангрилло сообщал о тяжелом состоянии.



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«С глубокой грустью мы сообщаем о смерти самого заботливого и невероятного футбольного агента в истории. Мино сражался до конца с той же силой, с которой он защищал своих игроков за столом переговоров», — говорится в сообщении со ссылкой на семью агента.

Райола был агентом таких известных футболистов, как Златан Ибрагимович, Поль Погба, Эрлинг Холанд и других.



О смерти Райолы сообщалось 28 апреля, но позже информацию опровергли.

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