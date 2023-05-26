Остались за границей. Известные спортсмены попали в «черный» список Минспорта за нарушение правил возвращения в Украину 26 мая, 14:09 В список попал известный футболист Артем Громов (Фото:АЕК Ларнака)

Министерство молодежи и спорта опубликовало список украинских спортсменов, которые во время войны с Россией не вернулись на родину из-за границы.

Об этом сообщает официальный сайт Министерства молодежи и спорта Украины.

Минмолодежи и спорта Украины разрешило спортсменам выезжать за границу для участия в международных соревнованиях, но многие из них нарушили обязательства по срокам возвращения в Украину.



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В частности, в списке оказались футболисты Артем Громов, выступающий за кипрский АЕК, и форвард азербайджанской Зиры Владислав Кулач.

Также среди нарушителей фигурируют хоккеисты Дмитрий Нименко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Евгений Фадеев, баскетболисты Андрей Кожемякин и Александр Кобец, фигурист Андрей Кокура и другие.

Всего в список попали 236 спортсменов.

Ранее Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт рассказал, что на войне с Россией погибли 293 украинских спортсмена.

