В Испании футболист забил гол в свои ворота ударом с центра поля — видео 6 августа, 22:35 Несмотря на нелепый пропущенный мяч, Осасуна таки выиграла у Мирандеса (Фото:ФК Осасуна)

В товарищеском матче между испанскими Мирандесом и Осасуной был забит курьезный автогол.

На 26-й минуте встречи защитник второй команды Аридан Эрнандес получил мяч в центре поля.

Под прессингом со стороны соперника 33-летний игрок Осасуны решил отдать пас назад своему вратарю.

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Однако сделал это Эрнандес настолько неудачно, что отправил мяч мимо голкипера Серхио Эрреры точно в ворота.

Этот гол стал первым в матче. Но несмотря на нелепый пропущенный мяч, Осасуна таки выиграла у Мирандеса, забив дважды в ответ.

Сообщалось, что защитник женской сборной Новой Зеландии по футболу Мейкала Мур отметилась сразу тремя голами в свои ворота в матче товарищеского турнира SheBelieves Cup с национальной командой США.

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