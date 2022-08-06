В Испании футболист забил гол в свои ворота ударом с центра поля — видео
Несмотря на нелепый пропущенный мяч, Осасуна таки выиграла у Мирандеса (Фото:ФК Осасуна)
В товарищеском матче между испанскими Мирандесом и Осасуной был забит курьезный автогол.
На 26-й минуте встречи защитник второй команды Аридан Эрнандес получил мяч в центре поля.
Под прессингом со стороны соперника 33-летний игрок Осасуны решил отдать пас назад своему вратарю.
Однако сделал это Эрнандес настолько неудачно, что отправил мяч мимо голкипера Серхио Эрреры точно в ворота.
Этот гол стал первым в матче. Но несмотря на нелепый пропущенный мяч, Осасуна таки выиграла у Мирандеса, забив дважды в ответ.
Сообщалось, что защитник женской сборной Новой Зеландии по футболу Мейкала Мур отметилась сразу тремя голами в свои ворота в матче товарищеского турнира SheBelieves Cup с национальной командой США.
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