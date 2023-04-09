Мирче Луческу требуется операция. Тренер сказал, когда может уйти из Динамо 9 апреля, 12:43 Луческу возглавляет Динамо с 2020 года (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо в 20 туре УПЛ обыграло Минай и приблизилось к третьему месту в турнирной таблицы. Клуб сохраняет шансы даже попасть в Лигу чемпионов.

Однако есть и плохие новости. Главный тренер динамовцев Мирча Луческу рассказал румынским СМИ о проблемах со здоровьем. Он даже не исключает, что может досрочно прекратить сотрудничество с киевским клубом, пишет Orange Sport.

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«В еврокубках мы играли в Кракове. Мы проводили по 8−10 часов в автобусе, и у меня начался коксартроз — артроз тазобедренного сустава. Пока я могу, я буду продолжать работать. Но возможно мне придется уйти на пенсию и сделать операцию. Пока я не ухожу из футбола, но посмотрим», — заявил Луческу.

Мирча Луческу возглавил Динамо летом 2020 года. Контракт 77-летнего тренера с киевлянами действует до лета 2024 года.

Ранее футболисты Динамо навестили в госпитале раненых украинских военных.