Луческу сообщил, когда покинет пост главного тренера сборной Румынии
Мирча Луческу покинет сборную Румынии (Фото: ФК Шахтер)
Бывший тренер донецкого Шахтера и Динамо Киев Мирча Луческу проинформировал о своем предстоящем уходе с должности.
Как сообщает AS.ro, 79-летний специалист принял решение сложить свои полномочия летом 2026 года.
Луческу уже проинформировал Федерацию футбола Румынии о своем решении.
Мирча уйдет с поста независимо от того, выйдет ли его команда на чемпионат мира. Если сборная выйдет на мундиаль, то Мирча будет руководить Румынией во время самого турнира, а затем уйдет.
Главная причина такого решения Луческу — возраст, ведь в июле текущего года ему исполнится 80 лет.
Федерация футбола Румынии уже ищет нового тренера, а главным кандидатом является Эдвард Иордэнеску, который ранее уже занимал эту должность. Сейчас он работает в польской Легии.
Ранее сообщалось, что украинский футболист рассказал, что его больше всего поразило в МЛС.