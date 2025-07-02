Луческу сообщил, когда покинет пост главного тренера сборной Румынии

2 июля, 17:32
Поделиться:
Мирча Луческу покинет сборную Румынии (Фото: ФК Шахтер)

Мирча Луческу покинет сборную Румынии (Фото: ФК Шахтер)

Бывший тренер донецкого Шахтера и Динамо Киев Мирча Луческу проинформировал о своем предстоящем уходе с должности.

Читайте также:
Футболист Динамо претендует на престижную награду в Европе

Как сообщает AS.ro, 79-летний специалист принял решение сложить свои полномочия летом 2026 года.

Луческу уже проинформировал Федерацию футбола Румынии о своем решении.

Мирча уйдет с поста независимо от того, выйдет ли его команда на чемпионат мира. Если сборная выйдет на мундиаль, то Мирча будет руководить Румынией во время самого турнира, а затем уйдет.

Реклама

Главная причина такого решения Луческу — возраст, ведь в июле текущего года ему исполнится 80 лет.

Читайте также:
Шахтер продал футболиста в чемпионат Нидерландов — украинский клуб заработал на трансфере

Федерация футбола Румынии уже ищет нового тренера, а главным кандидатом является Эдвард Иордэнеску, который ранее уже занимал эту должность. Сейчас он работает в польской Легии.

Ранее сообщалось, что украинский футболист рассказал, что его больше всего поразило в МЛС.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Мирча Луческу Сборная Румынии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies