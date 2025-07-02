Луческу сообщил, когда покинет пост главного тренера сборной Румынии

Бывший тренер донецкого Шахтера и Динамо Киев Мирча Луческу проинформировал о своем предстоящем уходе с должности.

Как сообщает AS.ro, 79-летний специалист принял решение сложить свои полномочия летом 2026 года.

Луческу уже проинформировал Федерацию футбола Румынии о своем решении.

Мирча уйдет с поста независимо от того, выйдет ли его команда на чемпионат мира. Если сборная выйдет на мундиаль, то Мирча будет руководить Румынией во время самого турнира, а затем уйдет.

Главная причина такого решения Луческу — возраст, ведь в июле текущего года ему исполнится 80 лет.

Федерация футбола Румынии уже ищет нового тренера, а главным кандидатом является Эдвард Иордэнеску, который ранее уже занимал эту должность. Сейчас он работает в польской Легии.

