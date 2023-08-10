«У нас нет сильных футболистов». Мирча Луческу похоронил шансы киевского Динамо на победу в матче против Ариса 10 августа, 10:21 Луческу (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер Динамо Киев Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча против греческого Ариса в квалификации Лиги конференций.

Специалист отметил, что в составе столичного клуба отсутствуют футболисты, которые имеют достаточно опыта выступлений на высоком уровне.

«У Ариса хорошая команда, выступают опытные исполнители, средний возраст которых — 28−29 лет. Им удалось создать сильную конкурентоспособную команду. У нас же иностранные футболисты уехали из-за войны, также мы не можем приглашать игроков из украинского чемпионата, поэтому рассчитываем на воспитанников собственной Академии. По количеству таких воспитанников мы среди лучших клубов Европы. Это хорошо, но, с другой стороны, у наших футболистов нет достаточно опыта выступлений на высоком уровне».

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Также Луческу заявил, что нулевая ничья в Греции вполне устроит киевскую команду.

«Просто хочу, чтобы они не допускали ошибок. Но нас ожидает совсем другой турнир. К примеру, наша защита отыграла очень хорошо против Аль-Хиляля, мы выиграли тот матч — 1:0. Думаю, если мы завтра сыграем 0:0, это будет хороший результат для нас», — сказал Луческу на пресс-конференции.

Напомним, что поединок Арис — Динамо состоится 10 августа на стадионе Клеантис Викелидис и начнется в 21:15.

Ответный матч состоится через неделю в Бухаресте. Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с победителем пары Бешикташ (Турция) -- Нефтчи (Азербайджан).