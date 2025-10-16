«Это унизительно». Луческу дал неожиданный ответ на вопрос о своей зарплате в сборной Румынии

Бывший наставник донецкого Шахтера и киевского Динамо Мирча Луческу отказался называть свою зарплату в сборной Румынии, которую он возглавляет с августа 2024 года .

80-летний специалист заявил, что это унизительно раскрывать финансовые условия его сделки, сообщает Fanatik.ro.

«Моя зарплата? Я вам не скажу. Это унизительно, если я скажу. Я хотел бы сказать кое-что другое.

Реклама

Меня критиковали за то, что я не выступаю на пресс-конференциях. Я говорю абсолютно от имени всех. Я не отвечаю на вопросы, которые не имеют смысла.



Я не хочу начинать спор. Я хочу быть четким и аргументированным. Я не могу давать болельщикам ложные, необдуманные вещи", — сказал Луческу.

Румыния после шести матчей в отборе на чемпионат мира-2026 с десятью очками занимает третье место в группе H, уступая Австрии (15 очков) и Боснии и Герцеговине (13 очков).

Ранее сообщалось, что в сборной Румынии Луческу получает зарплату в размере 27 тыс. евро в месяц. Также тренеру предусмотрен бонус в 200 тыс. евро, если он выведет национальную команду на чемпионат мира-2026.