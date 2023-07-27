«Луческу out». Румынский специалист покинет Динамо, если не выполнит желание руководства — журналист 27 июля, 21:03 Луческу возглавляет Динамо с июля 2020 года (Фото:ФК Динамо)

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко назвал условие, при котором Мирча Луческу покинет пост главного тренера киевского Динамо.

По словам Вацко, сезон 2023/24 будет последним для Луческу на тренерском мостике киевлян, однако румын может уйти быстрее, если не выведет клуб в групповой этап Лиги конференций.

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«Приближенные к Динамо люди, приближенные к владельцам Динамо люди в унисон говорят, что этот сезон будет последним для Луческу в клубе.

Я вам скажу больше. Я слышал даже такое, не претендуя на истину в последней инстанции, что если Динамо не выйдет в групповой турнир Лиги конференций, то Луческу out. Это на уровне слухов, я не имею подтверждения из высоких динамовских кабинетов", — сказал Вацко на своем YouTube-канале.

Отметим, что контракт румынского специалиста со столичным клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Игорь Цыганык заявил, что Александр Шовковский заменит Мирчу Луческу на посту главного тренера киевского Динамо по окончании сезона 2023/24.