Главный тренер киевского Динамо получил предложение от клуба Криштиану Роналду — СМИ
Луческу (Фото:ФК Динамо)
Аль-Наср из Саудовской Аравии, который отказался тренировать Зинедин Зидан, хочет видеть на тренерском мостике Мирчу Луческу.
Об этом сообщает DigiSport.
Однако источник утверждает, что румынский специалист не согласится на предложения клуба из-за погодных условий в стране и большого расстояния домой.
Отмечается, что Аль-Наср считает Луческу опытным тренером и верит, что тот мог бы принести пользу команде.
Напомним, что клуб, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что Луческу после операции заметили на тренировке киевского Динамо на костылях.