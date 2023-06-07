Главный тренер киевского Динамо получил предложение от клуба Криштиану Роналду — СМИ

7 июня, 17:58
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Луческу (Фото:ФК Динамо)

Луческу (Фото:ФК Динамо)

Аль-Наср из Саудовской Аравии, который отказался тренировать Зинедин Зидан, хочет видеть на тренерском мостике Мирчу Луческу.

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Об этом сообщает DigiSport.

Однако источник утверждает, что румынский специалист не согласится на предложения клуба из-за погодных условий в стране и большого расстояния домой.

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Отмечается, что Аль-Наср считает Луческу опытным тренером и верит, что тот мог бы принести пользу команде.

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Напомним, что клуб, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Луческу после операции заметили на тренировке киевского Динамо на костылях.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Мирча Луческу ФК Динамо (Киев)

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