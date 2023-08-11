С претензией к арбитру. Луческу откровенно рассказал о справедливости пенальти в ворота Динамо в матче против Ариса 11 августа, 08:58 Луческу возглавляет Динамо с июля 2020 года (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение от греческого Ариса (0:1) в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций.

По словам румынского специалиста, пенальти, который решил судьбу матча, был стопроцентным. Однако Луческу убежден, что арбитр должен был ставить одиннадцатиметровый и в ворота Ариса.

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«Мы контролировали мяч, но медленно входили в игру. Мы сделали то, что хотели, лишь после момента, когда Арис повел в счете.

Арис заслужил победу. Соперник заработал пенальти, который действительно был, но нам не дали пенальти, который также был. Я не увидел ничего незнакомого от Ариса".

Тренер также отметил, что соперник воспользовался атмосферой, которую создали греческие болельщики.

«Также Арис воспользовался атмосферой, которую создали его фанаты. У него есть такое преимущество, в отличие от нас, мы не можем играть при своих болельщиках.

Арис выбрал умную тактику, он не позволял нам находить подступы к воротам. Основной их подход к матчу заключался в том, чтобы не пропустить гол. Я ожидал, что соперник будет играть более агрессивно. Но он нашел нужную цель.

Моменты, которые создал соперник во втором тайме, были следствием наших собственных ошибок. Во втором тайме Ярмоленко не справился с Франко Феррари, который создал нам много проблем. Фактически, Арис мог победить со счетом 2:0″, — сказал Луческу после матча.

Напомним, что ответный матч между клубами состоится 17 августа в Бухаресте.

Отметим, что перед поединком Луческу заявлял, что ничья против Ариса была бы хорошим результатом для киевлян.

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