«Это моя страсть». Мирча Луческу рассказал, почему не покинул киевское Динамо 14 сентября, 09:33 Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер Динамо Мирча Луческу признался, что заставляет его продолжать тренерскую карьеру.

По словам 78-летнего специалиста, он получает большое удовольствие, когда помогает талантливым футболистам развиваться.

«Это моя страсть, это мой мир. Я не могу оставить своих игроков. Я все еще испытываю большое удовольствие, помогая потенциальным талантам развиваться», — рассказал Луческу, передает Tuttosport.

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Отметим, что контракт румынского специалиста со столичным клубом рассчитан до лета 2024 года.

Луческу возглавил Динамо в 2020 году и помог киевлянам выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Ранее Луческу рассказал малоизвестные подробности своего тяжелого детства.