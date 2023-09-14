«Это моя страсть». Мирча Луческу рассказал, почему не покинул киевское Динамо

14 сентября, 09:33
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Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо)

Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер Динамо Мирча Луческу признался, что заставляет его продолжать тренерскую карьеру.

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По словам 78-летнего специалиста, он получает большое удовольствие, когда помогает талантливым футболистам развиваться.

«Это моя страсть, это мой мир. Я не могу оставить своих игроков. Я все еще испытываю большое удовольствие, помогая потенциальным талантам развиваться», — рассказал Луческу, передает Tuttosport.

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Отметим, что контракт румынского специалиста со столичным клубом рассчитан до лета 2024 года.

Луческу возглавил Динамо в 2020 году и помог киевлянам выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Ранее Луческу рассказал малоизвестные подробности своего тяжелого детства.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Мирча Луческу ФК Динамо (Киев)

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