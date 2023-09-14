«Это моя страсть». Мирча Луческу рассказал, почему не покинул киевское Динамо
Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо)
Главный тренер Динамо Мирча Луческу признался, что заставляет его продолжать тренерскую карьеру.
По словам 78-летнего специалиста, он получает большое удовольствие, когда помогает талантливым футболистам развиваться.
«Это моя страсть, это мой мир. Я не могу оставить своих игроков. Я все еще испытываю большое удовольствие, помогая потенциальным талантам развиваться», — рассказал Луческу, передает Tuttosport.
Отметим, что контракт румынского специалиста со столичным клубом рассчитан до лета 2024 года.
Луческу возглавил Динамо в 2020 году и помог киевлянам выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
Ранее Луческу рассказал малоизвестные подробности своего тяжелого детства.