После игры с Шахтером Луческу ушел на больничный. Кто теперь будет тренировать Динамо 22 апреля, 19:42 Луческу возглавляет Динамо с 2020 года (Фото:ФК Динамо)

А после игры главный тренер Динамо Мирча Луческу заявил, что уходит на больничный. Дальше руководить командой будет Александр Шовковский.

«С этого момента я отправляюсь на операцию из-за проблем с суставами. С этого момента Шовковский — исполняющий обязанности тренера. Мы будем вместе контролировать ситуацию. Операцию я сделаю в Киеве, хотя мог бы сделать ее в другой стране, но считаю, что важно остаться рядом с командой, остаться в Украине», — цитирует Луческу sport.ua.

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Напомним, что легендарный голкипер киевлян Александр Шовковский в январе вошел в тренерский штаб Динамо. До этого он работал в сборной Украины.