После игры с Шахтером Луческу ушел на больничный. Кто теперь будет тренировать Динамо

22 апреля, 19:42
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Луческу возглавляет Динамо с 2020 года (Фото:ФК Динамо)

Луческу возглавляет Динамо с 2020 года (Фото:ФК Динамо)

В 22 туре чемпионата Украины встречались Динамо и Шахтер. Поединок завершился вничью со счетом — 1:1.

А после игры главный тренер Динамо Мирча Луческу заявил, что уходит на больничный. Дальше руководить командой будет Александр Шовковский.

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«С этого момента я отправляюсь на операцию из-за проблем с суставами. С этого момента Шовковский — исполняющий обязанности тренера. Мы будем вместе контролировать ситуацию. Операцию я сделаю в Киеве, хотя мог бы сделать ее в другой стране, но считаю, что важно остаться рядом с командой, остаться в Украине», — цитирует Луческу sport.ua.

Видео дня

Напомним, что легендарный голкипер киевлян Александр Шовковский в январе вошел в тренерский штаб Динамо. До этого он работал в сборной Украины.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Мирча Луческу ФК Динамо (Киев) Александр Шовковский

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