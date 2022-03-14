«Это скорее политическая проблема». Луческу пожалел российских спортсменов, которых отстранили от соревнований 14 марта, 17:09 Цей матеріал також доступний українською Мирча Луческу (Фото:fcdynamo.com)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал войну в Украине и отстранение российских спортсменов от соревнований.

Луческу рассказал, что вместе с командой вернулся в Киев со сборов в Турции за два дня до начала войны, сообщает Gianluca di Marzio.

Позже с помощью президента УЕФА Александера Чеферина он уехал из Украины и помог покинуть страну нескольким семьям футболистов Динамо, а некоторые игроки остались на базе клуба.

"Никогда не думал, что может начаться война. Украинцы и россияне жили вместе как братья. Это скорее политическая проблема. Украинцы гордятся своей культурой, это будет долгое сражение, в котором никто не выиграет, будут только потери. Страх? Нет, у меня его не было.

Для меня у спорта нет ничего общего с политическими мотивами. Спорт – это культура, они ошибаются. Люди должны продолжать выходить на поле в спортивных соревнованиях. Им это нужно. Я не согласен отбирать у спортсменов право быть чемпионами. Спорт может только помочь", - сказал Луческу.

Ранее украинский теннисист Сергей Стаховский ответил итальянскому наставнику лондонского Тоттенхэма Антонио Конте, который заявил, что российских спортсменов несправедливо отстраняют из соревнований из-за войны в Украине.



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