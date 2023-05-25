Вернуть в элиту. Бывший тренер сборной Украины может возглавить известный львовский клуб — журналист

25 мая, 22:25
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Маркевич (Фото:ФК Днепр)

Маркевич (Фото:ФК Днепр)

Мирон Маркевич, которого рассматривали в качестве наставника сборной Украины, может вернуться к тренерской деятельности.

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Вместо Юрия Тлумака, который после поражения ЛНЗ, решил покинуть Карпаты, львовский клуб рассматривает кандидатуру Маркевича на пост главного тренера команды, чтобы тот вернул ее в УПЛ.

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Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

«Карпаты ведут активные переговоры с Мироном Маркевичем! Легендарный тренер может сенсационно вернуться к работе и вновь возглавить клуб с нового сезона».

Журналист отметил, что одним из ассистентов может быть сын Мирона Богдановича.

Один из вероятных ассистентов — его сын. Хотя это далеко не факт. Ведь Остап имеет варианты оставаться главным тренером, но в другом месте, в Украине в том числе. Скорее всего именно самостоятельной работе отдаст предпочтение", — написал Бурбас.

После 13-ти туров в группе повышения Первой лиги Карпаты занимают пятое место в турнирной таблице и потеряли почти все шансы на выход в УПЛ.

Турнирная таблица ПФЛ:


Ранее сообщалось, что игрок Шахтера может закончить карьеру и войти в тренерский штаб сборной Украины.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Карпаты (Львов) Мирон Маркевич

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