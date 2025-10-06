Известный наставник Мирон Маркевич в феврале 2010 года возглавил главную команду страны и запомнился тем, что стал первым и единственным тренером сборной Украины, который не проиграл ни одного матча.

Впрочем, специалист пробыл на посту главного тренера Сине-желтых всего 6 месяцев и 18 дней. За это время Украина разгромила Литву (4:0), обыграла Румынию (3:2), минимально победила Норвегию (1:0), а также в Донецке сыграла вничью со вторым составом серебряного призера ЧМ-2010 Нидерландами. Кстати, во все эти матчи были товарищескими.

Реклама

А 21 августа 2010-го Маркевич, который совмещал работу в сборной и Металлисте, покинул пост тренера Сине-желтых из-за решения Федерации футбола Украины в отношении его клуба. Тогда еще ФФУ (ныне УАФ) лишила харьковчан девяти очков за якобы договорной матч против Карпат.

Недавно в интервью для Meta.ua 74-летний Маркевич ответил на вопрос о том, хочет ли он снова поработать у руля сборной Украины.

«Нужно было бы очень хорошо подумать. Много нюансов относительно непонимания ситуации вокруг сборной. Но я не могу категорически сказать — нет.

Да, я не сказал последнего слова. Но если бы мне было чуть меньше лет (улыбается), я бы не сомневался в своем решении. Сейчас не хочется ошибиться, это очень серьезная ответственность", — рассказал Маркевич.

Отметим, что на старте отбора к ЧМ-2026 команда Сергея Реброва проиграла Франции (0:2), сыграла в ничью с Азербайджаном (1:1). Украина занимает 3-е место в своей отборочной группе.

10 октября Сине-желтые встретятся с Исландией, а 13-го проведут матч против азербайджанской команды.

Ранее известный журналист сообщил, что сборную Украины мотивируют деньгами в отборе чемпионата мира-2026.