«Долги отдают слабаки». Легендарный тренер сравнил жадность Коломойского и Ярославского 26 июля, 15:33 Мирон Маркевич (Фото:ФК Карпаты)

Бывший главный тренер Днепра и Металлиста Мирон Маркевич, который сейчас возглавляет львовские Карпаты, рассказал о сотрудничестве с известными президентами украинских клубов.

Как передает Tribuna.com, Маркевич заявил, что президент Металлиста Александр Ярославский всегда держал свое слово. А Игорь Коломойский часто мог не выполнять свои обещания в Днепре.

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«Это разные люди. Ярославский - если было сказано слово, оно было твердым.

А Коломойский сказал, а потом говорит, что долги отдают слабаки. Это его коронная фраза. Не хочу это вспоминать", — сказал Маркевич.

Ранее сообщалось, что Карпаты подписали множество новых игроков под руководством Мирона Маркевича.