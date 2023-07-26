«Долги отдают слабаки». Легендарный тренер сравнил жадность Коломойского и Ярославского
Мирон Маркевич (Фото:ФК Карпаты)
Бывший главный тренер Днепра и Металлиста Мирон Маркевич, который сейчас возглавляет львовские Карпаты, рассказал о сотрудничестве с известными президентами украинских клубов.
Как передает Tribuna.com, Маркевич заявил, что президент Металлиста Александр Ярославский всегда держал свое слово. А Игорь Коломойский часто мог не выполнять свои обещания в Днепре.
«Это разные люди. Ярославский - если было сказано слово, оно было твердым.
А Коломойский сказал, а потом говорит, что долги отдают слабаки. Это его коронная фраза. Не хочу это вспоминать", — сказал Маркевич.
Ранее сообщалось, что Карпаты подписали множество новых игроков под руководством Мирона Маркевича.