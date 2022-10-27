«Этот вариант нереальный». Известный тренер рассказал, почему не возглавит Динамо 27 октября, 22:40 Маркевич не прочь возглавить амбициозный клуб (Фото:ФК Рух)

Известный украинский экс-наставник Карпат, Днепра, Металлиста и сборной Украины Мирон Маркевич оценил возможность стать главным тренером киевского Динамо.

Маркевич заявил, что, несмотря на слухи, в случае отставки наставника Динамо Мирча Луческу он его не заменит, поскольку имеет плохие отношения с руководством команды, сообщает FanDay.

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"У меня такие отношения с Суркисами, что этот вариант нереальный", - коротко ответил Маркевич.

Однако 71-летний специалист не исключил своего возвращения на тренерскую работу.

"Просто пойти поработать – это мне не нужно. Если бы какой-нибудь амбициозный проект, то можно. Я ведь люблю, когда есть стимул. Когда перед командой ставятся серьезные задачи.

В Украине сейчас точно ничего серьезного не будет. Другие заботы у всех. Футбол где-то на пятом плане. Главное сейчас - выстоять, выиграть войну", - сказал Маркевич.

Ранее Маркевич призвал Луческу покинуть Динамо из-за негативных результатов.

Луческу возглавляет Динамо с июля 2020 года.