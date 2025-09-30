«Будет единоличным футбольным королем»: Маркевич назвал следующего обладателя Золотого мяча

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич спрогнозировал, кто получит самую престижную индивидуальную футбольную награду в следующем году.

Маркевич считает, что испанский вингер Барселоны Ламин Ямаль имеет все шансы стать лучшим футболистом мира по итогу текущего сезона.

«Дембеле действительно был одним из лучших в триумфальном сезоне для ПСЖ. И ему вручили Золотой мяч за успехи команды. Усман поражает умением забивать голы на скорости.

Однако индивидуально еще сильнее него был Ламин Ямаль. Это настоящий футбольный волшебник и виртуоз, но он не победил, поскольку не победила Барселона.

По моему мнению, если Ямаля обойдут травмы, то в следующем году он будет единоличным футбольным королем. В этом году победу отдали Дембеле, поскольку Ямаль еще слишком молод.

Дембеле — для каждого футболиста пример того, что никогда не стоит опускать рук. Да, в Барселоне он не блистал, но дальше работал и нашел себя в ПСЖ", — цитирует Маркевича expres.online.

