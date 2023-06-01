Пятый раз в карьере Мирон Маркевич возглавил львовские Карпаты 1 июня, 23:50 Мирон Маркевич (Фото:ФК Карпаты)

Легендарный украинский тренер Мирон Богданович Маркевич подписал контракт с львовским клубом, который провалил весеннюю часть сезона.

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Как сообщалось ранее, наставник все же принял решение вернуться к тренерской деятельности после семи лет перерыва, информирует пресс-служба львовян.

До этого Маркевич уже работал во главе зелено-белых в 1992—1995, 1996−1998, 2000−2001 и 2002−2004 годах.

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Таким образом, Мирон Богданович в 72 года станет самым возрастным тренером Первой лиги.

Последним клубом Маркевича был днепровский Днепр, который он сумел вывести в финал Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что тренер должен был возглавить национальную сборную Украины.