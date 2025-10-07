«Немного не дотягивает»: Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ

7 октября, 08:32
Мирон Маркевич поделился мнением по поводу УПЛ (Фото: ФК Карпаты)

Авторитетный тренер Мирон Маркевич высказался об аутсайдерах украинской Премьер-лиги.

Специалист считает, что Полтава сейчас немного не дотягивает до высшей лиги.

«Не могу не вспомнить аутсайдера Эпицентр. Команда Сергея Нагорняка показывает неплохой футбол в середине поля и в атаке, но оборона очень слабая, и это пока не позволяет им быть выше в турнирной таблице.

А вот Полтава, на мой взгляд, немного не дотягивает до высшей лиги. Остальные команды будут биться. Проходных матчей не будет. Чемпионат стал интереснее. Другое дело, что его уровень пока не тот, но будем надеяться, что это дело наживное", — сказал Маркевич для Sport.ua.

В турнирной таблице чемпионата Украины Полтава занимает предпоследнее место, имея четыре очка за восемь игр. На счету Эпицентра три балла и последняя строчка.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Чемпионат Украины Мирон Маркевич

