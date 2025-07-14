«Это удар по имиджу»: Маркевич назвал команду, которая разочаровала на клубном ЧМ

Мирон Маркевич высказался про клубный чемпионат мира (Фото: ФК Карпаты Львов)

Авторитетный тренер Мирон Маркевич поделился впечатлениями по поводу клубного чемпионата мира в США.

По словам украинского специалиста, для него главным разочарованием стал Манчестер Сити, который в 1/8 финала проиграл Аль-Хилялю (3:4).

«Разочаровал меня Манчестер Сити, который выбыл из борьбы задолго до финала. Более того, поражение от аравийского Аль-Хиляля — серьезный удар по имиджу клуба, а все из-за шапкозакидательского настроения подопечных Хосепа Гвардиолы», — сказал Маркевич для Sport.ua.

Реклама

Отметим, что победителем турнира стал Челси, который разгромил ПСЖ в финале.

Ранее мы писали, что после матча на поле вспыхнула драка, в которой тренер ПСЖ схватил за горло игрока Челси.

Смотрите видеообзор финального поединка клубного чемпионата мира по футболу 2025 года Челси — Пари Сен-Жермен.