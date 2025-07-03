17-летний украинский нападающий Артем Степанов удачно дебютировал за Нюрнберг, который возглавляет известный в прошлом немецкий форвард Мирослав Клозе.

Нюрнберг с издевательским счетом 13:0 обыграл любительский клуб Херсбрук, а Степанов оформил покер.

После матча наставник Нюрнберга сделал комплимент украинскому футболисту.

«Мы не зря так упорно работали над подписанием Степанова, ведь верим, что у него большой потенциал. Он по праву играл за такой великий клуб, как Байер», — сказал Клозе.

Нюрнберг арендовал Степанова у Байера на сезон 2025/26

Следует отметить, что в 2014 году вместе со сборной Германии Клозе выиграл чемпионат мира. Мирослав завершил карьеру футболиста в 2016 году и стал тренером.

