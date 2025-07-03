Чемпион мира расхвалил украинского нападающего после четырех голов в дебютном матче за новый клуб — видео
Мирослав Клозе (Фото: ФК Нюрнберг)
17-летний украинский нападающий Артем Степанов удачно дебютировал за Нюрнберг, который возглавляет известный в прошлом немецкий форвард Мирослав Клозе.
Нюрнберг с издевательским счетом 13:0 обыграл любительский клуб Херсбрук, а Степанов оформил покер.
После матча наставник Нюрнберга сделал комплимент украинскому футболисту.
«Мы не зря так упорно работали над подписанием Степанова, ведь верим, что у него большой потенциал. Он по праву играл за такой великий клуб, как Байер», — сказал Клозе.
Нюрнберг арендовал Степанова у Байера на сезон 2025/26
Следует отметить, что в 2014 году вместе со сборной Германии Клозе выиграл чемпионат мира. Мирослав завершил карьеру футболиста в 2016 году и стал тренером.
Ранее сообщалось, что украинский футболист Николай Кухаревич сменил клуб в Европе и будет играть в квалификации Лиги чемпионов.