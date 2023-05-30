Утешительный приз: Модель Only Fans в обнаженном виде поддержала Арсенал Зинченко — видео
Арабела Миа «GreenGirlBella» (Фото:instagram.com/greengirlbella)
Преданная болельщица Арсенала Арабела Миа по прозвищу «GreenGirlBella» поддержала своих любимчиков жарким образом.
Девушка утешила лондонскую команду после того, как в концовке чемпионата Англии клуб упустил чемпионство.
Арабела устроила эротический перформанс во время последней игры Арсенала против Вулверхэмптон. Девушка пришла на стадион команды в обнаженном виде, а ее тело покрывало только бодиарт.
Виртуальная форма Арсенала, которая была нанесена краской, простимулировала игроков на победу.
Отметим, что Арсенал добыл разгромную победу над соперником — 5:0, выиграв серебряные медали.
Ранее сообщалось, что украинский клуб жестко обратился к Арсеналу, который поздравил Аршавина.