Утешительный приз: Модель Only Fans в обнаженном виде поддержала Арсенал Зинченко — видео 30 мая, 19:21 Арабела Миа «GreenGirlBella» (Фото:instagram.com/greengirlbella)

Преданная болельщица Арсенала Арабела Миа по прозвищу «GreenGirlBella» поддержала своих любимчиков жарким образом.

Девушка утешила лондонскую команду после того, как в концовке чемпионата Англии клуб упустил чемпионство.

Арабела устроила эротический перформанс во время последней игры Арсенала против Вулверхэмптон. Девушка пришла на стадион команды в обнаженном виде, а ее тело покрывало только бодиарт.

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Виртуальная форма Арсенала, которая была нанесена краской, простимулировала игроков на победу.

Отметим, что Арсенал добыл разгромную победу над соперником — 5:0, выиграв серебряные медали.

Ранее сообщалось, что украинский клуб жестко обратился к Арсеналу, который поздравил Аршавина.