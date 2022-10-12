Звезда Реала обменялся подарками с мальчиком из Мариуполя, потерявшим родителей во время бомбардировок города — фото
Мальчик получил в подарок футболку Реала (Фото:ФК Шахтер)
Полузащитник Реала Лука Модрич после матча 4-го тура Лиги чемпионов против донецкого Шахтера встретился с 7-летним мальчиком Ильей Костушевичем, родители которого погибли в Мариуполе в результате авиаобстрела российскими войсками.
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Новости Шахтера .
Донецкий клуб организовал Илье и его опекунам поездку в Варшаву на матч против Реала, где мальчик и встретился со звездой футбола.
Илья пообщался с Модричем и подарил ему браслет из стали, изготовленной на заводе Азовсталь, а в ответ получил из рук хорватского игрока именную футболку Реала.
Ранее Илья, находясь в Украине, общался с Модричем с помощью видеосвязи.
Ранее Модрич подарил футболку внуку украинского тренера Юрия Вернидуба.