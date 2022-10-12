Звезда Реала обменялся подарками с мальчиком из Мариуполя, потерявшим родителей во время бомбардировок города — фото 12 октября, 19:03 Мальчик получил в подарок футболку Реала (Фото:ФК Шахтер)

Полузащитник Реала Лука Модрич после матча 4-го тура Лиги чемпионов против донецкого Шахтера встретился с 7-летним мальчиком Ильей Костушевичем, родители которого погибли в Мариуполе в результате авиаобстрела российскими войсками.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Новости Шахтера .

Донецкий клуб организовал Илье и его опекунам поездку в Варшаву на матч против Реала, где мальчик и встретился со звездой футбола.

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Илья пообщался с Модричем и подарил ему браслет из стали, изготовленной на заводе Азовсталь, а в ответ получил из рук хорватского игрока именную футболку Реала.

Ранее Илья, находясь в Украине, общался с Модричем с помощью видеосвязи.

Фото: ФК Шахтер

Фото: ФК Шахтер

Фото: ФК Шахтер

Ранее Модрич подарил футболку внуку украинского тренера Юрия Вернидуба.