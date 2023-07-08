Англия стала чемпионом Европы U-21 в матче с огненной концовкой — видео 8 июля, 22:26 Сборная Англии (Фото:Instagram)

Молодежная сборная Англии победила Испанию в финале Евро-2023 и стала триумфатором турнира.

Читайте также: Легенда сборной Англии возглавил клуб в экзотической лиге

Начало матча было очень динамичным со стороны обеих команд. Сборные создавали голевые моменты у ворот соперника, однако гол одной из команд удалось забить аж на четвертой добавленной минуте первого тайма.

Видео дня

Палмер пробил по воротам со штрафного, а Кертис Джонс корпусом переправил мяч в ворота и вывел англичан вперед — 1:0.

Во втором тайме арбитр не засчитал гол испанцев из-за офсайда, а в конце встречи назначил пенальти в ворота сборной Англии.

Однако Испания не смогла спасти игру: Джеймс Траффорд отразил удар Абеля Руиса и принес кубок молодежного чемпионата Европы своей команде.

Англия U21-Испания U21 — 1:0

Голы: Кертис Джонс, 45+4

Отметим, что молодежная сборная Англии ни разу не пропустила на Евро-2023.

Ранее сборная Украины U-21 разгромно уступила Испании (5:1) в шаге от финала.