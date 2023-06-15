Со звездой Челси. Молодежная сборная Украины по футболу объявила состав на чемпионат Европы U-21 15 июня, 18:16 Молодежная сборная Украины (Фото:УАФ)

Главный тренер молодежной команды страны до 21-го года Руслан Ротань определился с игроками, которые поедут на Евро-2023, которое пройдет в Румынии и Грузии.

В заявке молодежной сборной Украины оказались 23 футболиста, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В заявку также попал игрок лондонского Челси Михаил Мудрик, который удивил своим решением главного тренера «синих».

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Состав молодежной сборной Украины:

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Анатолий Трубин (Шахтер), Кирилл Фесюн (Колос)

Защитники: Константин Вивчаренко, Александр Сирота (оба — Динамо), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Алексей Сыч (Кортрейк, Бельгия), Ростислав Лях (Рух), Максим Брагарь (Черноморец), Арсений Батагов (Заря)

Полузащитники: Владимир Бражко (Заря), Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Алексей Кащук (Сабах, Азербайджан), Николай Михайленко (Александрия), Александр Назаренко (Днепр-1), Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Георгий Судаков (все — Шахтер), Михаил Мудрик (Челси)

Нападающие: Богдан Вьюнник (ГАК, Австрия), Даниил Сикан (Шахтер), Владислав Ванат (Динамо)

Сборная Украины U-21 начнет свой путь на Чемпионате Европы 21-го июня. В групповом этапе украинцы встретятся с Хорватией (21 июня), Румынией (24 июня), Испанией (27 июня).

Отмечается, что три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

Ранее сообщалось, что национальная команда страны сыграла вничью с Германией в товарищеском матче.