Молодежная сборная Украины победой над Арменией завершила отбор на чемпионат Европы — видео 12 июня, 20:51 Цей матеріал також доступний українською Молодежная сборная Украины сыграет в плей-офф за путевку на Евро-2023 (Фото:УАФ)

Молодежная сборная Украины со счетом 2:0 победила сверстников из Армении в заключительном туре отбора на чемпионат Европы по футболу 2023 года.

После безголевого первого тайма украинцы открыли счет на старте второй половины встречи — на 50-й минуте отличился Эльдар Кулиев. Преимущество сине-желтых закрепил на 68-й минуте Константин Вивчаренко.



Видео дня

Украина U-21 набрала 23 очка и заняла второе место в группе Н, отстав от Франции на три балла.

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Теперь Украина U-21 сыграет в плей-офф за право сыграть на молодежном чемпионате Европы, который пройдет в Румынии и Грузии и стартует 9 июня 2023 года.

Армения U-21 — Украина U-21 0:2

Голы: Кулиев, 50, Вивчаренко, 68

Турнирная таблица

Фото: УАФ

В предыдущем туре молодежная сборная Украины сыграла вничью с командой Франции со счетом 3:3 и обеспечила себе место в плей-офф квалификации чемпионата Европы по футболу.



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