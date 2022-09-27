Украина разгромила Словакию и впервые за 12 лет вышла на молодежный чемпионат Европы по футболу
Все голы забил Сикан (Фото:УАФ)
Молодежная сборная Украины в ответном матче плей-офф победила Словакию со счетом 3:0 и вышла на чемпионат Европы по футболу 2023 года.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина — Шотландия можно здесь
Первый тайм завершился нулевой ничьей, однако на старте второй половины встречи украинцы отправили в ворота словаков два мяча.
На 48-й минуте Сикан замкнул прострел Сыча, а уже через 6 минут форвард оформил дубль, удачно сыграв на добивании.
Точку в матче поставил все тот же Сикан, который на 66-й минуте снова удачно выбрал позицию и отправил мяч в сетку после паса Криськива, оформив хет-трик.
Жеребьевка молодежного чемпионата Европы состоится 18 октября в 19:00 по киевскому времени.
Сам турнир состоится в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года.
Украина U21 — Словакия U21 3:0
Голы: Сикан, 48, 54, 66
Полное видео матча
В первом матче плей-офф молодежная сборная Украины уступила Словакии 2:3.