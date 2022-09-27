Украина разгромила Словакию и впервые за 12 лет вышла на молодежный чемпионат Европы по футболу

27 сентября, 21:10
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Все голы забил Сикан (Фото:УАФ)

Все голы забил Сикан (Фото:УАФ)

Молодежная сборная Украины в ответном матче плей-офф победила Словакию со счетом 3:0 и вышла на чемпионат Европы по футболу 2023 года.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина — Шотландия можно здесь

Первый тайм завершился нулевой ничьей, однако на старте второй половины встречи украинцы отправили в ворота словаков два мяча.

Видео дня

На 48-й минуте Сикан замкнул прострел Сыча, а уже через 6 минут форвард оформил дубль, удачно сыграв на добивании.

Точку в матче поставил все тот же Сикан, который на 66-й минуте снова удачно выбрал позицию и отправил мяч в сетку после паса Криськива, оформив хет-трик.

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Жеребьевка молодежного чемпионата Европы состоится 18 октября в 19:00 по киевскому времени.

Сам турнир состоится в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года.

Украина U21 — Словакия U21 3:0
Голы: Сикан, 48, 54, 66

Полное видео матча

https://www.youtube.com/watch?v=duB4TpMLt2o&t=5532s&ab_channel=UkrainianAsso%D1%81iationofFootball

В первом матче плей-офф молодежная сборная Украины уступила Словакии 2:3.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Чемпионат Европы Сборная Украины Сборная Словакии

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