Дебют нового тренера. Стал известен состав молодежной сборной Украины на ближайшие матчи 22 августа, 10:53 В состав молодежной сборной Украины попали 23 футболиста (Фото:УАФ)

Новый главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса объявил состав команды на товарищеский матч с Германией и поединок отбора Евро-2025 против Северной Ирландии.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

В список вызванных игроков попали 23 исполнителя.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Яков Кинарейкин (Днепр-1), Кирилл Фесюн (Колос).

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Защитники: Константин Вивчаренко (Динамо), Арсений Батагов, Антон Боль (оба — Заря), Данил Скорко (Александрия), Артем Смоляков (Полесье), Виталий Роман, Богдан Слюбик (оба — Рух), Владимир Салюк (Черноморец).

Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Владимир Бражко, Назар Волошин (оба — Динамо), Валентин Рубчинский (Днепр-1), Илья Квасница (Рух), Максим Брагарь (Черноморец), Олег Очеретько, Иван Лосенко (оба — Шахтер), Евгений Павлюк (Ворскла).

Нападающие: Игорь Краснопир (Оболонь), Денис Теслюк (Рух), Богдан Вьюнник (Шахтер).

Товарищеский матч Германия — Украина состоится 8 сентября в Саарбрюкене. Начало встречи в 19.15.

Матч против Северной Ирландии в рамках отбора на Евро-2025 состоится 12 сентября в Словакии и начнется в 19.30.

Кроме Северной Ирландии соперниками Украины в отборе Евро-2025 будут Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург.

Накануне главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав национальной команды на матчи отбора Евро-2024 против Англии и Италии.