Молодежная сборная Украины по футболу огласила состав на сбор перед Евро-2023 5 июня, 19:00 Руслан Ротань (Фото:УАФ)

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань назвал список футболистов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе перед выступлением в финальном турнире чемпионата Европы.

Состав молодежной сборной Украины на тренировочный сбор перед Евро-2023:

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Кирилл Фесюн (Колос Ковалевка), Александр Сапутин (Заря Луганск).

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Защитники: Алексей Сыч (Кортрейк, Бельгия), Владимир Салюк (Черноморец Одесса), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сирота, Константин Вивчаренко (оба — Динамо Киев), Арсений Батагов (Заря) Луганск, Александр Драмбаев (Зюльте-Варегем, Бельгия), Ростислав Лях (Рух Львов).

Полузащитники: Максим Брагару, Даниил Алефиренко (оба — Черноморец Одесса), Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив (все — Шахтер Донецк), Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Владимир Бражко (Заря Луганск), Николай Михайленко, Кирилл Сигеев (оба — Александрия), Валентин Рубчинский, Александр Назаренко (оба — Днепр-1 Днепр), Алексей Кащук (Сабах Баку, Азербайджан).

Нападающие: Богдан Вьюник (Грацер Грац, Австрия), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).

Резервный список: Владислав Рыбак (Днепр-1 Днепр), Данил Скорко (Александрия), Антон Боль, Максим Дячук (оба — Динамо Киев), Марко Сапуга (Рух Львов), Максим Хлань (Заря Луганск), Эльдар Кулиев (Зира, Азербайджан).

Отметим, что в официальную заявку молодежной сборной Украины на Евро-2023 должны войти 23 игрока.

Напомним, что украинская команда попала в группу В, где сыграет с Румынией, Испанией и Хорватией.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу объявила состав на матчи отбора Евро-2024.