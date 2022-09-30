Молодежная сборная Украины узнала потенциальных соперников на Евро-2023 30 сентября, 11:04 Жеребьевка состоится 18 октября (Фото:УАФ)

Стал известен состав корзин перед жеребьевкой молодежного чемпионата Европы 2023 года, где выступит сборная Украины, победившая в плей-офф Словакию.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Украина попала в четвертую корзину, где также оказались Норвегия, Израиль и Грузия, с которыми сине-желтые не смогут пересечься на групповом этапе.

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Состав корзин:

Корзина 1: Испания, Португалия, Германия, Франция

Корзина 2: Нидерланды, Англия, Италия, Румыния

Корзина 3: Хорватия, Швейцария, Бельгия, Чехия

Корзина 4: Украина, Норвегия, Израиль, Грузия

Жеребьевка состоится 18 октября в Бухаресте.

Финальный турнир состоится в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу попала в третью корзину при жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года и узнала вероятных соперников.

