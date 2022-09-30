Молодежная сборная Украины узнала потенциальных соперников на Евро-2023
Жеребьевка состоится 18 октября (Фото:УАФ)
Стал известен состав корзин перед жеребьевкой молодежного чемпионата Европы 2023 года, где выступит сборная Украины, победившая в плей-офф Словакию.
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Украина попала в четвертую корзину, где также оказались Норвегия, Израиль и Грузия, с которыми сине-желтые не смогут пересечься на групповом этапе.
Состав корзин:
Корзина 1: Испания, Португалия, Германия, Франция
Корзина 2: Нидерланды, Англия, Италия, Румыния
Корзина 3: Хорватия, Швейцария, Бельгия, Чехия
Корзина 4: Украина, Норвегия, Израиль, Грузия
Жеребьевка состоится 18 октября в Бухаресте.
Финальный турнир состоится в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года.
Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу попала в третью корзину при жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года и узнала вероятных соперников.