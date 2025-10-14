Молодежная сборная Украины потерпела первое поражение в квалификации Евро-2027 — видео

14 октября, 20:50
Футболисты украинской молодежки (Фото: Андрей Гарбовский/УАФ)

Футболисты украинской молодежки (Фото: Андрей Гарбовский/УАФ)

Сборная Украины U-21 провела третий поединок в квалификации чемпионата Европы-2027. Сине-желтые на выезде уступили Хорватии со счетом 0:1.

Первый тайм поединка прошел без забитых голов. Украинцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, тогда как хорваты дважды побеспокоили голкипера Назара Домчака.

Хозяева открыли счет на старте второй половины встречи. Голом отметился 20-летний хавбек Ловро Звонарек.

Команда Унаи Мельгосы не сумела отыграться и потерпела первое поражение в квалификации Евро-2027.

Напомним, в первом туре отбора Украина разгромила Литву (4:0), а во втором сыграла вничью с Венгрией (3:3).

Отбор Евро-2027 (U-21), третий тур

Хорватия — Украина — 1:0

Гол: Звонарек, 54

https://www.youtube.com/watch?v=8Ol8YKQY-Vk

Сине-желтые занимают третье место в турнирной таблице отборочной группы, уступая Турции и Хорватии (при равном количестве очков преимущество имеет команда с лучшими результатами в очных матчах).

Таблица группы (Фото: Flashscore.ua)
Таблица группы / Фото: Flashscore.ua

В следующем туре квалификации украинцы 14 ноября будут встречаться на выезде с Турцией.

В финальную часть Евро-2027 выйдут девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест.

