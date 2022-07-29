Украинка впервые в истории будет работать главным арбитром в финале женского чемпионата Европы по футболу
В 2015 году Монзуль признавалась лучшим арбитром мира среди женщин (Фото:УАФ)
Украинку Екатерину Монзуль назначили главной судьей финального матча женского чемпионата Европы 2022 года, в котором встретятся сборные Англии и Германии, сообщает официальный сайт УЕФА.
Помогать 41-летней харьковчанке будут ее соотечественница Марина Стрелецкая и полячка Паулина Барановская. Роль четвертого рефери исполнит Стефани Фраппар из Франции.
Монзуль станет первой украинкой, которая будет работать главной судьей в финале женского чемпионата Европы.
В 2015 году Международная федерация футбольной истории и статистики назвала Екатерину лучшим арбитром мира среди женщин.
Финал женского Евро-2022 между сборными Англии и Германии состоится в воскресенье, 31 июля. Игру примет лондонский стадион Уэмбли.
Ранее Монзуль стала первой женщиной, которая работала главной судьей на матче мужской сборной Англии.
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