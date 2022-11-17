«Это попадет в заголовки». Журналист рассказал о словах про Месси, сказанных Роналду в его скандальном интервью

17 ноября, 14:06
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Роналду и Месси чаще остальных за всю историю футбола выигрывали награду лучшему игроку по итогам года (Фото:Пирс Морган via Twitter)

Роналду и Месси чаще остальных за всю историю футбола выигрывали награду лучшему игроку по итогам года (Фото:Пирс Морган via Twitter)

Журналист Пирс Морган заинтриговал заявлением, которое сделал португальская звезда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду об аргентинском форварде ПСЖ Лионеле Месси в его скандальном интервью.

«Многие люди спрашивают, говорил ли Роналду о Месси в интервью, которое он дал мне…

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О да, и то, что он сказал, попадет в заголовки", — написал журналист в Twitter.

https://twitter.com/piersmorgan/status/1592862726866731008

Роналду и Месси чаще остальных за всю историю футбола выигрывали награду лучшему игроку по итогам года.

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На счету Лионеля семь Золотых мячей. Криштиану получал эту престижную награду пять раз.

Сообщалось, что зимой Роналду может перейти в ПСЖ и стать одноклубником Месси.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Лионель Месси Криштиану Роналду

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