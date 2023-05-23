Неожиданный поступок. Моуриньо поздравил российского теннисиста с победой на турнире в Риме 23 мая, 11:34 Жозе Моуриньо (Фото:Жозе Моуриньо via Instagram)

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо поздравил первую ракетку России Даниила Медведева с победой над датчанином Хольгером Руне в финале теннисного турнира в Риме.

Моуриньо посетил финальный поединок и опубликовал в Instagram фото с легендами тенниса Борисом Беккером и Мартиной Навратиловой, а в описании публикации решил сделать комплимент российскому игроку.

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«Замечательное воскресенье. Поздравляю Даниила Медведева с победой, а Хольгера Руне ждет большое будущее.

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Рад снова встретиться с Борисом Беккером и поделиться с ним некоторыми тренерскими идеями. Я не мог поверить, когда легенда Мартина Навратилова сказала мне: «Если бы я была футболисткой, я хотела бы быть вашим игроком».

Я даже не знал, что она знает меня! Большое спасибо, Мартина, за то, что я чувствую себя особенным. Наслаждайтесь жизнью, Борис и Мартина, мы, любители тенниса, всегда будем любить вас", — написал Моуриньо.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Валерия Страхова выступила на турнире в Рабате в паре с россиянкой Ириной Хромачевой.

