«Худший судья, которого я видел». Моуринью наказан за унижение футбольного арбитра — журналист 29 июня, 08:39 Моуриньо (Фото:REUTERS/John Sibley)

Португальский наставник римской Ромы дисквалифицирован на десять матчей Серии А из-за жестких высказываний в сторону арбитра после матча с Монцой в 33 туре чемпионата.

Решение о десятиматчевом наказании принял федеральный суд Италии, сообщает сайт журналиста Джанлука Ди Марцио.

Португалец после ничейного результата (1:1) с середняком чемпионата был недоволен действиями главного арбитра и позволил высказаться в его адрес.

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«Играть под присмотром худшего судьи, которого я встречал в своей карьере, трудно, а я видел многих. Он не отзывчивый, с технической точки зрения он ужасен, но мы не в силах сказать, что не хотим этого арбитра, как некоторые команды: Рома не имеет такой возможности», — сказал тогда Моуринью.

Также тренер оштрафован на 50 тысяч евро, которые должна заплатить Рома.

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Напомним, что перед финалом Лиги Европы Моуринью дал комментарий, в котором заявил, что его команда не сможет занять место в четверке Серии А.

Ранее сообщалось, что фанаты Ромы в аэропорту набросились на арбитра и его семью после финала Лиги Европы.